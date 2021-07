Max Verstappen ist ein weiterer Schritt in Richtung WM-Titel gelungen!

Der Red-Bull-Pilot setzte sich beim Großen Preis von Österreich souverän vor Mercedes-Pilot Valtteri Bottas und McLaren-Fahrer Lando Norris durch.

Für den Niederländer war es bereits der dritte Grand-Prix-Sieg binnen 15 Tage - das gab es noch nie zuvor. Sein Vorsprung auf Weltmeister Lewis Hamilton wächst nach dem Sieg auf 32 Punkte an. (Fahrerwertung der Formel 1)

Mercedes von Hamilton macht Probleme

Mercedes-Starpilot Hamilton hatte in Spielberg Probleme mit seinem Mercedes und fiel nach gutem Beginn im weiteren Rennverlauf von Rang zwei auf Position vier zurück.

Verstappen hatte so einen großen Vorsprung auf die Konkurrenz, dass er einen weiteren Boxenstopp einlegen konnte, um sich mit frischen Reifen spielerisch den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde zu sichern.

"Alles war in Orange getaucht, es war unglaublich", sagte Verstappen, der bei der Rückkehr der Zuschauermassen den nächsten Start-Ziel-Sieg einfuhr: "Das gesamte Paket in beiden Rennen hier war unglaublich. Ich habe es sehr genossen."

Vettel kollidiert - Schumacher chancenlos

Für Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel verlief dagegen nach der Strafe am Samstag auch das Rennen am Sonntag nicht nach Wunsch. (Alles zur Formel 1)

In der letzten Runde drehte er sich auf Platz 13 liegend nach einer Kollision mit seinem langjährigen Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen (Finnland) ins Kiesbett und wurde als 17. unmittelbar vor Mick Schumacher im Haas notiert.

Schumacher fuhr ein einsames Rennen, auf Rang 18 fehlte ihm eine halbe Minute nach vorne. Haas-Teamkollege Nikita Mazepin hatte aber sogar einen noch viel größeren Rückstand zu ihm auf Platz 19.

Verstappen dominiert - Mercedes denkt an 2022

Vor Zehntausenden Landsleuten auf dem Red-Bull-Ring gewann Verstappen den Großen Preis von Österreich ebenso souverän wie den Steiermark-Grand-Prix vor Wochenfrist an gleicher Stelle. Mercedes, Weltmeisterrennstall der letzten sieben Jahre, gerät nach fünf Rennen in Folge ohne Sieg entsprechend immer mehr ins Hintertreffen.

Die Erklärung: Mercedes entwickelt bereits mit Hochdruck seinen Rennwagen für 2022, wenn ein neues Reglement greift. Red Bull hingegen steckt weiter viel Energie in Updates für das aktuelle Auto - zumindest momentan zahlt sich das aus.

"Wir sind nicht voll gefahren, Mercedes ist voll gefahren und kam trotzdem nicht ran. Das ist sehr beruhigend", sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko bei Sky.

Hamilton-Vertragsverlängerung als Highlight

Das Wochenend-Highlight aus Mercedes-Sicht war die Vertragsverlängerung mit Hamilton bis Ende 2023.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner freute sich stellvertretend für viele auf die Fortsetzung des Duells Hamilton/Verstappen, auch wenn das Momentum immer mehr aufseiten des Bullenrennstalls und Verstappens ist.

"Die Leidenschaft brennt in Lewis", sagte auch Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: "Der harte WM-Kampf hat zusätzliche Funken entfacht. Lewis hat viel Freude daran, gemeinsam mit uns zu kämpfen."

Hamilton geht pessimistisch ins Rennen

Erstmals seit 70 Rennen stand kein Mercedes in den Top Drei der Startaufstellung - doch nicht nur deswegen ging Hamilton wenig zuversichtlich ins neunte Saisonrennen. (Rennkalender der Formel 1 2021)

"Wenn ich mir unsere Pace anschaue, müssen wir uns nicht mit dem Sieg beschäftigen. Das wird wohl ein Spaziergang für Max", sagte der Brite - und sollte Recht behalten.

Verstappen verteidigte seine Führung beim Start mühelos. Die beiden Mercedes profitierten von einem harten Zweikampf zwischen Norris und Verstappens Teamkollegen Sergio Perez, in dessen Folge der Mexikaner in den Kies fuhr und zurückfiel.

Hamilton jagte nun den zweitplatzierten Norris, während sich Verstappen kontinuierlich absetzen konnte. Als Hamilton in der 20. von 71 Runden endlich an seinem jungen Landsmann vorbei kam, war Verstappen bereits neun Sekunden enteilt.

Bottas darf Hamilton überholen

Hamilton hatte nun zwar ebenfalls freie Fahrt, doch wie schon in der Vorwoche verlor der 36-Jährige immer weiter an Boden auf Verstappen, der ungefährdet seinem 15. Formel-1-Sieg und dem fünften in dieser Saison entgegenfuhr.

Nachdem Hamilton seinen W12 beschädigt hatte, wies Mercedes seine Piloten zum Platztausch an. Auch Norris schlüpfte an Hamilton vorbei.

Verstappen erhielt am Red-Bull-Ring gewaltige Unterstützung aus der Heimat. Die Corona-Beschränkungen in Österreich sind seit dem 1. Juli deutlich gelockert, so ist die Maskenpflicht für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete aufgehoben.

Die Ränge entlang der Strecke waren beinahe wie in Vor-Pandemie-Zeiten gefüllt - die meisten der 62.000 Zuschauer trugen Orange.

