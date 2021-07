So ganz genau wissen nur die Beteiligten, wie lange Sebastian Vettel bei Aston Martin wirklich unter Vertrag steht. Es gab nie eine offizielle Verkündung über die Dauer des Arbeitsverhältnisses.

Doch das könnte sich schon zeitnah ändern. Denn der Teamchef von Vettels Formel-1-Rennstall hat Neuigkeiten angekündigt. (Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)

Anzeige

"Es wird bald eine Bekanntgabe geben. Dem möchte ich nicht vorgreifen", sagte Otmar Szafnauer am Freitag auf der Pressekonferenz der Teambosse vor dem Großen Preis von Großbritannien, als er auf einen Tweet Aston Martins vom 3. Juli angesprochen wurde.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Bleibt Vettel wie Hamilton bis 2023?

Damals hatte Lewis Hamilton kurz zuvor seinen Vertrag bei Mercedes um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Aston Martin twitterte daraufhin: "Two more years of Sewis." (Rennkalender der Formel 1 2021)

Dieses Satz interpretierten viele so - allen voran Vettel-Fans -, dass der 34-Jährige ebenfalls noch zwei weitere Saisons für den britischen Rennstall in der Königsklasse fahren wird.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

So richtig Licht ins Dunkel hat Szafnauer nun immer noch nicht gebracht. Aber schon bald könnte es handfeste Neuigkeiten zu Vettels Zukunft geben. (Fahrerwertung der Formel 1)