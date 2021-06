Der Große Preis von Großbritannien wird im kommenden Monat vor vollen Tribünen stattfinden - Weltmeister Lewis Hamilton hat diese Ankündigung für sein Heimrennen mit "gemischten Gefühlen" aufgenommen. Mit bis zu 140.000 Zuschauern wäre der WM-Lauf am 18. Juli das meistbesuchte Sportereignis in Großbritannien seit dem Beginn der Corona-Pandemie.

"Ich freue mich, die Fans wiederzusehen, gerade die britischen", sagte Hamilton am Donnerstag im Vorfeld des Großen Preises in Österreich, "aber ich schaue auch Nachrichten, ich weiß, dass die Fallzahlen steigen, also mache ich mir auch Sorgen um die Leute."

Er wolle es nicht zu sehr "ins Negative drehen", aber "es wirkt ein bisschen vorschnell auf mich". Man solle eher "vorsichtig aufbauen, statt gleich voll reinzugehen", so Hamilton. Den Ansatz, "unsere britischen Fans für einen Testlauf zu verwenden", verstehe er nicht.

Kurz zuvor hatte die Regierung am Donnerstag die notwendigen Genehmigungen für das Rennen im kommenden Monat erteilt. Die Fans in Silverstone werden einen negativen Test oder einen Impfnachweis vorlegen müssen.

Großbritannien lässt auch für die Halbfinals und das Finale der Fußball-EM in London mehr als 60.000 Zuschauer zu. Auch der Tennis-Grand-Slam in Wimbledon und die British Open der Golfprofis werden vor Zuschauern stattfinden.