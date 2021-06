Kann Max Verstappen in der Steiermark seine WM-Führung vor Lewis Hamilton ausbauen?

Aktuell liegt der Red-Bull-Pilot zwölf Punkte vor seinem Rivalen aus England. (Fahrerwertung) Das Momentum scheint jedenfalls für den Niederländer zu sprechen. Sicherte sich Hamilton noch drei Siege aus den ersten vier Rennen, holte sich Verstappen zwei Siege aus den letzten drei Grand Prix. (Formel-1-Rennkalender)

Aber nicht nur aus Fahrersicht hofft Mercedes auf eine Trendwende beim Red-Bull-Heimspiel. Immerhin gewann in Baku Sergio Perez und damit ebenfalls ein Red-Bull-Fahrer. Allein in diesen drei Rennen haben die Silberpfeile in der Teamwertung 37 Punkte auf die Österreicher verloren.

Das Qualifying macht aber nicht unbedingt Mut. Mehr als zwei Zehntel lag Verstappen am Ende vor der Konkurrenz - und Hamilton startet nur deswegen von der Zwei, da Teamkollege Valtteri Bottas wegen seines Boxendrehers am Freitag um drei Startplätze nach hinten versetzt wurde. (Die Stimmen zum Qualifying)

Allerdings ist auf dem Alpenkurs immer Action garantiert. Am Sonntag könnte sogar das Wetter noch für Extra-Spannung sorgen. Laut Wetterdienst könnte es zu Schauern kommen, die Temperatur soll bis 27 Grad klettern. Damit wird das Material auf dieser Tempostrecke bis an seine Grenzen gebracht.

