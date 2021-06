Es geht in die nächste Runde des immer spannender werdenden Formel-1-Duells zwischen Mercedes und Red Bull mit seinen Protagonisten Lewis Hamilton sowie Max Verstappen:

Zum Auftakt des Bullen-Heimspiels in Österreich unterstrich Verstappen seinen Favoritenstatus, darf sich aber auf ein weiteres enges Duell mit Hamilton einstellen. Der WM-Spitzenreiter aus den Niederlanden drehte im freien Training von Spielberg die schnellste Runde, lag mehr als drei Zehntelsekunden vor den ersten Verfolgern.

Anzeige

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motor & Sport Magazin – Sonntag ab 21.45 Uhr LIVE im TV und STREAM auf SPORT1

Weltmeister Hamilton wurde im Mercedes nur Vierter, deutete aber an, dass er mithalten kann. (Die Fahrer der Formel 1)

Bahnt sich in der Formel 1 nach jahrelanger Mercedes-Dominanz also der nächste Krimi der Dominatoren an? Zumal: Nachdem "Mad Max" am vergangenen Wochenende in Frankreich triumphierte, führt Verstappen die Gesamtwertung inzwischen mit zwölf Punkten Vorsprung an.

Doch auch aus deutscher Sicht verspricht das Qualifying Hochspannung, nachdem Sebastian Vettel im Aston Martin ungeachtet dicker, dunkler Wolken über dem Kurs erneut überzeugte.

Ebel über Ausnahmetalent Verstappen: "Ich schlage die sowieso alle!"

Steiermark-Quali: Verstappen top - Hamilton lauert

"Lewis hatte eine schnellere Runde als ich, die dann gestrichen wurde, in Wirklichkeit sieht es also anders aus als auf der Zeitenliste", sagte Verstappen: "Und der Wetterbericht sagt, dass sich alles ständig ändert." (Der Rennkalender der Formel 1)

Zum Auftakt am Freitag blieb es noch meist trocken, und Verstappen stand mit 1:05,412 Minuten ganz oben. Für das achte Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr) gilt der Red-Bull-Pilot als Favorit, doch der Weltmeister scheint auf Augenhöhe.

In 1:05,335 Minuten umrundete er gar den Kurs, missachtete dabei allerdings die Streckenbegrenzung. So lag der Engländer als Vierter inmitten einer bunten Verfolgergruppe, zu der sich auch Sebastian Vettel noch zählen durfte.

Der Heppenheimer holte den starken sechsten Platz und landete dabei auch vor Sergio Perez (9.) im zweiten Red Bull und Valtteri Bottas (12.). Der Finne, der bei Mercedes um eine Vertragsverlängerung fährt, erlebte einen weiteren äußerst unglücklichen Arbeitstag im schwarzen Silberpfeil.

Schrecksekunde um Bottas

Nach einem Reifenwechsel verlor Bottas die Kontrolle über das Heck seines Boliden, das Auto drehte sich in der Boxengasse rasant, ein ebenso seltener wie gefährlicher Vorfall. Die Rennkommissare bestraften ihn dann auch, Bottas wird in der Startaufstellung um drei Plätze zurückversetzt.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Nasser Asphalt konnte in diesem Fall nicht als Begründung gelten, zuvor waren allerdings durchaus vereinzelt Regentropfen gefallen. Besonders zu Beginn der zweiten Session sorgte sogar dieser leichte Niederschlag für zahlreiche Ausflüge einiger Piloten.

Die Berggipfel rund um die Strecke waren zudem bereits verregnet, auch für Samstag und Sonntag ist wechselhaftes Wetter angekündigt. "Ganz schön" wäre ein bisschen Regen, hatte Vettel vor dem Training gesagt, denn dieser dürfte das Feld durcheinanderwürfeln. (NEWS: Alles Wichtige zur Formel 1)

Im Aston Martin scheint der Deutsche mittlerweile tatsächlich angekommen. Nach dem schwierigen Start mit seinem neuen Team fuhr er zuletzt dreimal in Folge in die Punkte und steuert nun recht zuverlässig das obere Mittelfeld an. "Auf eine Runde war es okay, bei den Renneinstellungen muss noch etwas passieren", sagte Vettel: "Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, haben wir gute Chancen."

Schumacher schlägt sich wacker

Zuverlässig am Ende des Feldes bewegt sich Mick Schumacher, mehr ist im unterlegenen Haas nicht möglich. Auch in Spielberg schlug er sich aber gut, als 18. ließ Schumacher immerhin zwei Kontrahenten hinter sich.

Die Tribünen rund um den Kurs waren am Freitag spärlich gefüllt, genehmigt sind an diesem Wochenende 15.000 Zuschauer pro Tag. Das erste der beiden Spielberg-Rennen ist in dieser Hinsicht allerdings bloß ein lockerer Aufgalopp: Schon eine Woche später werden alle Tribünen öffnen, beinahe 100.000 Fans könnten dann am Rennsonntag (4. Juli) an die Strecke kommen. (alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)

Möglich ist das, weil in Österreich am kommenden Donnerstag die Corona-Beschränkungen für Großereignisse aufgehoben werden. Die Veranstalter rechnen mit vollen Tribünen und vielen Verstappen-Fans aus den Niederlanden.

So können Sie das Qualifying der Formel 1 live im TV & Stream verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

-----

Mit Sportinformationsdienst (SID)