Mick Schumacher ist beim Qualifying vor dem Großen Preis von Frankreich in Frankreich ein Dreher unterlaufen, der mit einem Crash in die Mauer endete.

Der Haas-Pilot verursachte damit Rote Flaggen in Q1, 22 Sekunden vor Schluss wurde der Durchgang abgebrochen. Bei dem leichten Einschlag mit dem Heck blieb Schumacher wohl unversehrt. Der 22-Jährige schaffte es mit seiner Zeit in die zweite Quali-Runde, konnte an dieser aber nicht mehr teilnehmen.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Ausgeschieden sind nach dem Abbruch Nicholas Latifi im Williams, Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Mazepin (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) und Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Schumacher wird beim Rennen am Sonntag somit als 15. ins Rennen gehen.

Mit seiner besten Zeit lag Schumacher einmal mehr klar vor seinem Teamkollegen Mazepin. Alle weiteren Infos zum Qualifying hier im LIVETICKER.