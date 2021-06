Red Bull ist gerade auf dem Höhenflug in der Formel-1-WM.

Nach seinem Sieg beim vergangenen Rennen in Le Castellet führt der niederländische "Mozart der Königsklasse", Max Verstappen (23), mit zwölf Punkten Vorsprung auf Mercedes-Superstar Lewis Hamilton (36) die Fahrerwertung an.

In der Konstrukteurswertung haben die Österreicher ebenfalls den Hut auf. Hier haben sie 37 Zähler mehr auf dem Konto als der Seriensieger der vergangenen sieben Jahre, Mercedes. (Die Fahrer der Formel 1)

Allein: Auf die faule Haut legen kommt nicht in Frage. Vor den beiden Rennen in Spielberg will Red Bull weiter Druck machen, auf und neben der Strecke. Besonders bei den flexiblen Vorderflügeln von Mercedes lassen die Herausforderer nicht locker.

Weil man der Meinung ist, dass sich die Frontspoiler bei den schwarzen Silberpfeilen stärker verbiegen als das Reglement erlaubt.

Heckflügel-Zoff zwischen Mercedes und Red Bull

"Wir haben die FIA darauf aufmerksam gemacht, dass sie das prüfen sollen", sagt Chefberater Helmut Marko zu SPORT1. (Der Rennkalender der Formel 1)

"Das ist eine ganz normale Vorgehensweise. Wenn man der Meinung ist, dass ein anderes Team das Reglement zu arg strapaziert und eine Grauzone in den roten Bereich geht, muss man für Klärung sorgen", fügt der 78-Jährige an. "Wir verlassen uns auf das Urteil der FIA und die Maßnahmen, welche der Weltverband dann ergreift. Wenn es die Klarstellung gibt, sind wir zufrieden."

Von einer Retourkutsche will Marko aber nichts wissen. Bei seinem höchsten Angestellten klingt das schon etwas anders.

Hintergrund: Red-Bull-Teamchef Christian Horner hat nicht vergessen, dass Mercedes nach dem GP von Barcelona mit dem Finger auf die extrem biegsamen Heckflügel von Red Bull gezeigt hat und die FIA daraufhin die Tests für Heckspoiler verschärft hat.

Verstappen kontert Hamilton aus

Horner fühlt sich zu Unrecht am Pranger

Für das Rennen in Frankreich musste Red Bull seinen Heckflügel so verstärken, dass er auch die neuen, härteren Tests der FIA bestehen kann. (NEWS: Alles Wichtige zur Formel 1)

Horner voller Genugtuung: "Es wurden Anschuldigungen gemacht. Aber wir haben uns an die Regeln gehalten und die Art und Weise, wie wir darauf reagiert haben, zeigt meiner Meinung nach, dass unsere Leistung nicht auf der Flexibilität des Heckflügels basiert."

Grund: Horner fühlte sich zu Unrecht an den Pranger gestellt, deshalb sei der Sieg beim Frankreich-GP die richtige Antwort auf die Anfeindungen gewesen. (alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)

Sein Boss Marko redet Klartext: "Unser Sieg in Frankreich hat aber schon bewiesen, dass wir keinen Wettbewerbsvorteil hatten."

Darum lässt Red Bull bei Mercedes nicht locker

Worum es Red Bull geht: Die Heckflügel-Versteifung hat mehr als eine halbe Million Euro gekostet.

Jetzt erwarten die Österreicher, dass auch Mercedes seine Frontspoiler nachträglich bearbeiten und damit ebenfalls eine Summe freimachen muss, die nicht im Budget geplant war.

Dass der Mercedes dadurch schwächer wird, glaubt bei Red Bull indes niemand. Es gehe aber ums Prinzip.