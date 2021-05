Formel-1-Pilot Sebastian Vettel hat einen guten Test für den Großen Preis von Spanien absolviert. Im ersten freien Training am Freitag fuhr der viermalige Weltmeister im Aston Martin (1:19,234 Minuten) auf den achten Rang. Dabei war Vettel rund zwei Zehntelsekunden schneller als sein kanadischer Teamkollege Lance Stroll.

Fehlerfrei blieb Vettel, der in Barcelona auf die ersten WM-Punkte der Saison hofft, trotzdem nicht. Kurz nach seiner besten Runde beschädigte er den Frontflügel an den Randsteinen in Kurve sieben (Rennkalender der Formel 1 2021).

Den ersten Schlagabtausch der WM-Favoriten entschied Herausforderer Max Verstappen für sich. Der Niederländer im Red Bull wurde Zweiter vor Mercedes-Star Hamilton. Die Bestzeit setzte dessen Teamkollege Valtteri Bottas (1:18,504).

Einen soliden Einstand vor dem vierten Saisonrennen gab Rookie Mick Schumacher. Der 22-Jährige war als 18. über eine Sekunde schneller als sein Teamkollege Nikita Mazepin - der sich zudem mit einem frühen Dreher und einer Behinderung von Charles Leclerc im Ferrari erneut nicht mit Ruhm bekleckerte.