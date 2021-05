Red Bull ist im ersten freien Training zum Großen Preis von Monaco seiner Favoritenrolle gerecht geworden. (NEWS: Alles Wichtige zur Formel 1)

Der Mexikaner Sergio Perez setzte im Testlauf für das fünfte Saisonrennen (Formel 1: Der Große Preis von Monaco am Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER) in 1:12,487 Minuten die Bestzeit vor Ferrari-Pilot Carlos Sainz (Spanien/+0,119 Sekunden). WM-Herausforderer Max Verstappen, der im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Perez auf den weichsten Reifensatz verzichtete, wurde Dritter (+0,161)

Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes stieg mit Rang fünf ein (+0,508), der Brite beteiligte sich ebenfalls zunächst nicht an der Jagd nach Top-Zeiten.

Sebastian Vettel setzte seinen zarten Aufwärtstrend fort, der viermalige Weltmeister aus Heppenheim erreichte im Aston Martin den achten Rang (+1,245) und distanzierte seinen kanadischen Teamkollegen Lance Stroll um fast vier Zehntel.

Schumacher hinter Haas-Kollege Mazepin

Mick Schumacher, der die Strecke bislang nur aus der Formel 2 kannte, musste sich im Haas dagegen Nikita Mazepin (Russland) knapp geschlagen geben und belegte mit gut 2,3 Sekunden Rückstand auf die Spitze den 18. Platz.

Für den gebürtigen Monegassen Charles Leclerc begann das Heimspiel desaströs: Der Ferrari-Pilot drehte nur vier Runden, ehe er seinen Boliden für den Rest der einstündigen Einheit wegen eines Getriebeschadens abstellen musste.

In Monaco pausiert die Formel 1 traditionell am Freitag, dafür wird es im Qualifying am Samstag umso ernster: Weil auf dem engen und kurvenreichen Kurs im Fürstentum Überholen kaum möglich ist, gilt ein guter Startplatz als vorentscheidend für den Sieg. Bei den letzten 20 Monaco-Rennen startete der spätere Sieger 16-mal von Platz eins oder zwei. (Der Rennkalender der Formel 1)

