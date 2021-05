Charles Leclerc behält trotz seines Unfalls am Ende des Qualifyings die Pole Position bei seinem Formel-1-Heimrennen in Monaco. (Formel 1: Das Rennen in Monaco am Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER).

Wie Ferrari am Sonntagmittag mitteilte, ergaben auch tiefgehende Untersuchungen des Getriebes keinen Schaden. Der befürchtete Wechsel des Elements ist nicht notwendig, der 23-Jährige kommt damit um eine Startplatzstrafe herum.

Anzeige

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motor & Sport Magazin – Sonntag ab 21.45 Uhr LIVE im TV und STREAM auf SPORT1

Leclerc startet um 15.00 Uhr vor Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) und Valtteri Bottas (Finnland) im Mercedes in das fünfte Saisonrennen. Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (England/Mercedes) hatte sich nur für Rang sieben qualifiziert, direkt hinter ihm steht der Heppenheimer Sebastian Vettel im Aston Martin.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Leclerc hatte am Samstag im finalen Qualifying-Abschnitt zunächst die Bestzeit gesetzt, in der letzten Minute der Einheit aber die Kontrolle über seinen Ferrari verloren und den Wagen schwer beschädigt. Ein Wechsel des Getriebes hätte eine Rückversetzung um fünf Startplätze bedeutet.