Weltmeister Lewis Hamilton hat in Barcelona den nächsten Meilenstein seiner Formel-1-Karriere erreicht. Der Brite im Mercedes eroberte am Samstag zum 100. Mal die Pole Position und geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Spanien am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL). Hamilton verwies seinen Titelrivalen Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull auf den zweiten Platz, Dritter wurde Valtteri Bottas (Finnland) im zweiten Mercedes.

Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel kam nicht über den 13. Startplatz hinaus. Mick Schumacher im Haas holte den 18. Platz und ließ damit wie schon beim vergangenen Rennen in Portimao den Kanadier Nicholas Latifi im stärker eingeschätzten Williams hinter sich. Auch seinen Teamkollegen Nikita Masepin (Russland) distanzierte er erneut deutlich.

Spitzenreiter Hamilton und Verstappen trennen in der WM-Wertung nur acht Punkte, der Engländer holte nun seine zweite Pole Position im vierten Saisonrennen.