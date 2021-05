Es gibt mal wieder Negativ-Nachrichten rund um Nikita Mazepin.

Der Haas-Pilot und Teamkollege von Mick Schumacher ist nach dem Qualifying zum Großen Preis von Spanien in Barcelona von den Renn-Kommissaren bestraft worden, weil er McLaren-Pilot Lando Norris behindert hatte (Formel 1: Der Große Preis von Barcelona am Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER).

Anzeige

Im ersten Qualifying-Abschnitt war Norris auf einer schnellen Runde unterwegs, geriet dann aber in der letzten Schikane in einen Pulk von Autos. Während die anderen Boliden dem pfeilschnellen Briten Platz machten, tat Mazepin dies nicht - obwohl er über den heranrauschenden Norris informiert worden war.

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motor & Sport Magazin – Sonntag ab 21.45 Uhr LIVE im TV und STREAM auf SPORT1

Der Haas-Pilot war zu diesem Zeitpunkt selbst dabei, sich für eine schnelle Runde aufzustellen.

Mazepin hielt Norris massiv auf

Weil er noch die vor ihm fahrenden Autos von Kimi Räikkönen und Yuki Tsunoda überholen wollte, um im Anschluss Gas geben zu können, hielt er Norris massiv auf. (Service: Fahrerwertung der Formel 1)

Der McLaren-Pilot verlor dadurch nicht nur viele Zehntel, sondern musste in der gleichen Session auch noch einen zweiten Reifensatz verbrauchen, um seinen Einzug in das Q2 zu sichern - dieser Reifensatz fehlte ihm am Ende im Kampf um eine gute Ausgangsposition im Q3.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

In der Begründung der Kommissare hieß es nach der Anhörung beider Piloten: "Die Stewards haben festgestellt, dass Mazepin, nachdem er eindeutig über Norris' Aufenthaltsort informiert worden war, durch seine Entscheidung, herauszuziehen und Räikkönen und Tsunoda wieder zu überholen, Norris eindeutig behindert hat. Dieser hat dadurch viel Zeit verloren."

Haas-Pilot erhält Strafpunkte

Der Russe wurde mit einer Rückversetzung um drei Plätze bestraft - was ihm egal sein kann, da er ohnehin als Letzter in das Rennen startet. Zudem erhält er einen Strafpunkt auf seine Lizenz. (Der Rennkalender der Formel 1)

Die Strafe dürfte Mazepin überrascht haben, sprach er nach dem Qualifying doch noch von seinem "zweiten sauberen Qualifying", mit dem er "ziemlich zufrieden" sei.

Bei Norris war der Ärger dagegen groß. "Ich hatte nur einen Kerl, der mich sehr aufgehalten hat", sagte er, ohne den Namen des Haas-Piloten in den Mund zu nehmen. Das war auch nicht nötig, denn jeder wusste, wer damit wieder einmal gemeint war.

Mazepin brachte all dies sowieso wenig - sein Rückstand auf Teamkollege Mick Schumacher betrug am Ende stolze sieben Zehntel.