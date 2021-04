Schon nach zwei Rennen in der Formel 1 zieht der Zweikampf zwischen Mercedes mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas und Red Bull mit Max Verstappen und Sergio Peréz die Motorsportwelt in ihren Bann.

Auch in anderen Rennserien richten sich die Blicke auf den Titelkampf in der Königsklasse. Dabei könnte Red Bull ausgerechnet mit seinem zweiten Fahrer Pérez einen entscheidenden Trumpf in der Hand haben.

"Ich könnte mir vorstellen, dass Pérez der bessere Teamkollege für Max ist als Valtteri für Hamilton", erklärte DTM-Champion René Rast am Sonntag im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1.

"Valtteri ist so lange Teamkollege von Lewis und bekommt immer auf den Deckel. Der Druck bei Valtteri ist extrem hoch. Er wird der Teamkollege sein, der Hamilton am wenigsten unterstützt. Pérez ist neu im Team Red Bull und möchte sich einleben", so der 34 Jahre alte Mindener weiter.

Rast über Peréz als Trumpf

Ob Peréz Red Bull tatsächlich einen wesentlichen Vorteil im Titelrennen bringen könne, hänge von den nächsten Wochen ab, machte Rast deutlich. "Es kommt darauf an, wie er sich einfindet. Er ist neu, das dauert eine Zeit lang. Man muss abwarten, wie lange er braucht."

Aber wenn er den Support vom Team bekomme, "kann er eventuell auf dem Niveau wie Max fahren. Die Pace hat er, den Rest muss man sehen."

Auch Mike Rockenfeller sieht das ähnlich. Peréz sei ein gestandener Fahrer und habe nicht das extreme Bedürfnis, sich zu beweisen, so der DTM-Meister von 2013 und Pilot im DTM-Team ABT-Sportline bei SPORT1. "Sie werden als Team weiter vorne fahren. Da wird Max mehr Unterstützung haben als in der Vergangenheit."

Rockenfeller: Peréz "kann Mercedes ärgern"

Der große Unterschied zwischen Peréz als Verstappens' Kollege und Bottas an der Seite von Lewis Hamilton bei den Silberpfeilen?

"Valtteri tut sich schwer, nahe an Hamilton zu sein oder ihn zu schlagen. Pérez kann lockerer rangehen. Pérez wird näher rankommen, nicht auf Max' Niveau fahren, aber ich glaube, er kann Mercedes ärgern", analysierte Rockenfeller.

Am Ende sei die Situation laut dem 37-Jährigen in beiden Teams von Grund auf verschieden. "Valtteri kämpft für sich, jetzt mehr denn je. Der Druck wird immer größer. Aber wenn das Team ihm Aufgaben zuteilt, dann wird er das auch machen. Pérez hat es da leichter und wird sich sicher gerne in den Dienst von Max stellen."