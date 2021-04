Bottas Tagesschnellster in Portimao

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat im Freitagstraining zum Großen Preis von Portugal die Tagesbestzeit gesetzt und damit die beiden WM-Favoriten distanziert. Bereits in der ersten der beiden Einheiten bei noch wenig Wind am Vormittag fuhr der zuletzt schwächelnde Vizeweltmeister in 1:19,648 Minuten die Toprunde.

Damit lag der Finne unter dem Strich 25 Tausendstelsekunden vor Red-Bull-Star Max Verstappen aus den Niederlanden. Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) im zweiten Mercedes konnte als einziger der drei Top-Piloten in der Nachmittagssession bei teils heftigen Böen eine Zeitverbesserung erzielen, in der Gesamtabrechnung fehlten dem WM-Spitzenreiter 0,189 Sekunden auf Bottas.

Sebastian Vettel war auf der Berg- und Talbahn nahe der Algarve weiter auf Formsuche. Der Aston-Martin-Pilot verließ einige Male die Streckenbegrenzung, für seinen besten Versuch benötigte der Heppenheimer 1:21,074 Minuten, das reichte nur für Platz 15. Vettels kanadischer Teamkollege Lance Stroll war mehr als eine sechs Zehntel schneller und belegte Rang zehn.

Vettel fiel zudem als "Falschparker" auf, als er mit seinem grünen Boliden zunächst bei McLaren parkte, seinen Fehler bemerkte und dann die letzten Meter zu seiner Garage rollte. "Okay, das tut mir leid. Musste ja irgendwann mal passieren", funkte der viermalige Weltmeister an seinen Kommandostand lachend: "Ich habe mich schon gewundert, warum da niemand war."

Auf Rang 18 unter 21 Fahren beendete Formel-1-Rookie Mick Schumacher die Einheiten vor dem dritten Saisonrennen (Sonntag, 16.00 Uhr MESZ/Sky). Mit nicht ganz zwei Sekunden Rückstand auf Bottas distanzierte der Haas-Pilot wieder deutlich seinen Teamkollegen Nikita Masepin, der Russe (+2,990 Sekunden) wurde abgeschlagener Letzter.