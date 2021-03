Haas präsentierte die auffällige Lackierung des VF-21 © Haas F1 Team/Haas F1 Team/Haas F1 Team

SID Lesedauer: 2 Minuten

Das Formel-1-Team Haas präsentierte am Donnerstag in einer Fotostrecke den Rennwagen, mit dem Mick Schumacher in sein erstes Jahr in der Königsklasse geht.