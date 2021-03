McLaren hat ein 13 Jahre altes Racing-Talent an sich gebunden.

Wie der Formel-1-Rennstall am Montag offiziell bekannt gab, einigte er sich mit dem Karrt-Fahrer Ugo Ugochukwu auf einen langjährigen Vertrag. Der Deal beinhaltet eine Option auf eine Verlängerung, die den jungen US-Piloten auf viele weitere Jahre an McLaren binden könnte.

Zak Brown, Geschäftsführer von McLaren Racing erklärte: "Wir haben Ugos Entwicklung mit großem Interesse verfolgt. Als sich die Möglichkeit bot, mit ihm einen Zusammenarbeit einzugehen, haben wir nicht gezögert." Mit dem Deal wolle man den hochveranlagten Nachwuchsfahrer auf seinem Weg unterstützen - unabhängig davon, in welcher Kategorie er in der Zukunft antritt.

Ugochukwu wurde in New York geboren, seine Mutter stammt aus Nigeria. Im vergangenen Jahr gewann er die FIA OK Junior European Championship. Wie viele andere F1-Teams hat auch McLaren ein Ausbildungsprogramm für junge Fahrer. Der prominenteste Absolvent ist Lewis Hamilton, der mittlerweile Rekordweltmeister der Königsklasse ist.

Ob auch der Weg von Ugochukwu in die Formel 1 führt, wird sich erst in einigen Jahren zeigen. Die Hoffnung ist aber schon jetzt groß.

"Ugo ist ein vielversprechendes Talent mit großem Entwicklungspotenzial", sagte Andreas Seidl, Team-Leiter von McLaren. "Auch wenn es noch früh in seiner Karriere ist, ist klar, dass er die Eigenschaften hat, um in dem Sport erfolgreich zu sein."