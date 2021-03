Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel hat nach dem Wechsel von Ferrari zu Aston Martin offenbar seine gute Laune wiedergefunden.

Das will jedenfalls der frühere Formel-1-Fahrer Timo Glock zuletzt festgestellt haben. "Er ist befreiter, er lacht wieder und freut sich auf die Aufgabe, die vor ihm liegt", sagte Glock dem Mannheimer Morgen (Mittwoch-Ausgabe). Er hoffe deshalb, "dass wir den Vettel-Finger wieder öfter sehen werden".

Sehr speziell findet Glock die Tatsache, dass Haas-Rookie Mick Schumacher mit dem berühmten Kürzel "MSC" in den Ergebnislisten und Zeitentabellen auftaucht. In der Formel 2 war der 22-Jährige in den vergangenen beiden Jahren als "SCH" geführt worden. "MSC weckt viele Erinnerungen in einem", sagte Glock: "Das sind einfach drei prägende Buchstaben, die man mit der Formel 1 verbindet."