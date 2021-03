Mit etwas Glück und noch viel mehr Geschick hat Lewis Hamilton den spannenden Saisonauftakt der Formel 1 in Bahrain gewonnen.

In einem Herzschlagfinale setzte sich der siebenmalige Weltmeister gegen seinen schärfsten Widersacher Max Verstappen (Red Bull) durch. (Alles Wichtige zur Formel 1)

Auch die internationale Presse zeigt sich begeistert von diesem spektakulären Kampf um den Sieg in der Wüste. Sebastian Vettel kommt indes ganz und gar nicht gut weg.

ENGLAND

Telegraph: "Endlich ein Duell, das der Formel 1 einheizen kann. 'Reifenflüsterer' Lewis Hamilton setzt im Kampf mit Max Verstappen den ersten Schlag. In einem fesselnden Finale gaben Hamilton und Verstappen einen köstlichen Vorgeschmack auf das, was in der Saison zu erwarten ist."

Mirror: "Lewis Hamilton widersetzte sich Max Verstappen entgegen aller Wahrscheinlichkeit. In einem faszinierenden Abschluss des ersten Saisonlaufs trugen Hamilton und Verstappen ihren Zweikampf bis zur karierten Flagge aus."

Daily Mail: "Weltmeister Lewis Hamilton wurde in einer dramatischen Jagd bis zur letzten Sekunde von Max Verstappen verfolgt. Hamilton zeigte eine der besten Defensivleistungen seiner Karriere. Sebastian Vettel erlebt bei seinem Debüt für Aston Martin ein Horror-Wochenende."

Guardian: "Lewis Hamilton beweist erneut, dass er hinter dem Lenkrad einen Unterschied machen kann. Es war ein packendes Rennen, das in dieser Saison einen echten Zweikampf zwischen ihm und Max Verstappen verspricht."

FRANKREICH

L'Équipe: "Lewis Hamiltons Sieg über Max Verstappen schafft die Voraussetzung für eine große Rivalität. Das Rennen war ein Versprechen für einen großen Zweikampf in dieser Saison. Lewis Hamilton zeigte sich unvergleichbar widerstandsfähig."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Der König ist immer Hamilton. Sir Lewis siegt im Duell der Wüste gegen Verstappen. Es hätte keinen spannenderen WM-Start als dieses Rennen zwischen Piloten aus zwei verschiedenen Generationen in Bahrain geben können." (Rennkalender der Formel 1 2021)

Corriere dello Sport: "Lewis Hamilton feiert seinen ersten Sieg der Saison am Ende eines Rennens für Fans mit starken Herzen. Ein heldenhafter zweiter Platz für Max Verstappen, während Ferrari einfach zusehen muss."

Tuttosport: "Ferrari startet in die neue Saison mit Leclercs sechstem Platz. Das Glas ist für Ferrari halb voll, doch es gibt noch viel zu tun. Hamilton ist für Maranello noch sehr weit entfernt."

Corriere della Sera: "Der Putsch ist gescheitert: Der Kaiser der Hochgeschwindigkeit bleibt Lewis Hamilton - am Ende eines beeindruckenden Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen Schwergewichten. Das Duell ist ein spannendes Feuerwerk, wie es sich die Fans der Formel 1 wünschen."

La Repubblica: "Ein Weltduell zwischen Hamilton und Verstappen. Das Jahr wechselt, aber nicht der Protagonist der Formel 1. Die achte WM im Zeichen Hamiltons hat in Bahrain begonnen. Der siebenmalige Weltmeister muss auf all sein Repertoire zurückgreifen, um gegen den jungen Rivalen Verstappen zu siegen: Kopf, Erfahrung und Strategie."

SPANIEN

Marca: "Das sieht jetzt schon nach einem WM-Duell zwischen Hamilton und Verstappen aus. Toll auch, dass der Name Schumacher wieder in der Formel 1 präsent ist. Sergio Perez zeigte eine sensationelle Aufholjagd."

AS: "Hamilton rettet seine Haut. Mercedes kam gerade noch mit dem Leben davon, wie durch ein Wunder, nach einer frenetischen Aufholjagd von Max Verstappen. Der Niederländer war schneller und hatte das bessere Auto. Der Meister ist stark, aber der Herausforderer wird zurückkehren."

Sport: "Richtig was los in Bahrain. Verstappen verliert die strategische Schlacht gegen Hamilton, der in einem Herzschlagfinale gewinnt. Spektakulärer Saisonbeginn in Bahrain, genau das wünscht sich der Formel-1-Fan."

El Mundo Deportivo: "Hamilton gewinnt in einem spektakulären Duell gegen Verstappen. Alonso mit einer bitteren Rückkehr in die Formel 1. Verstappen hat in Bahrain bewiesen, dass er über die Rennsaison mit seinem Auto gegen die Mercedes-Boliden mithalten kann. Was für ein Spektakel!" (Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)