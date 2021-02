Pierre Gasly ist als sechster Formel-1-Pilot positiv auf das Coronavirus getestet worden. (Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)

Der Franzose vom Rennstall AlphaTauri fühlt sich nach eigenen Angaben "okay. Ich werde meinen Trainingsplan in der häuslichen Isolation weiter befolgen". Das teilte Gasly bei Twitter mit.

Anzeige

Er habe all seine Kontaktpersonen aus den vergangenen Tagen über seinen positiven Test informiert und halte sich an die Vorgaben der Gesundheitsbehörden. "Passt auf Euch auf", so Gasly.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Vor dem 24-Jährigen waren bereits Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes), Sergio Pérez, Lance Stroll (beide Racing Point), Lando Norris (McLaren) und Charles Leclerc (Ferrari) positiv getestet worden.

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte Corona. (Rennkalender der Formel 1 2021)