Für Sebastian Vettel hat das neue Karriere-Kapitel bei Aston Martin begonnen.

Das britische Formel-1-Team veröffentlichte am Mittwochabend in den Sozialen Netzwerken ein 58-sekündiges Video, das Vettel beim Besuch der Fabrik im britischen Silverstone zeigt.

Der Rennstall, der 2020 noch den Namen Racing Point getragen hatte, passte unter anderem den Sitz des viermaligen Weltmeisters an.

Testfahrten starten im März

Auf seine erste Ausfahrt im neuen Boliden wird der 33-Jährige aus Heppenheim, der Ferrari nach sechs Jahren verlassen musste, allerdings bis zu den offiziellen Testfahrten in Bahrain (12. bis 14. März) warten müssen.

Am 28. März startet die Formel 1 in dem Wüstenstaat auch in die neue Saison.