Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nelson Piquet hat sich wegen einer Coronavirus-Infektion in einem Krankenhaus in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia behandeln lassen müssen.

Der 68-Jährige, der laut Medieninformationen nur leichte Symptome aufwies, durfte die Klinik jedoch nach zwei Übernachtungen bereits am Mittwoch wieder verlassen.

Piquet hatte in der Königsklasse des Motorsports 1981 und 1983 in einem Brabham sowie 1987 in einem Williams triumphiert.

Wegen seines Alters und einer Herzoperation im Jahr 2013 (Hypertrophie) zählt der Brasilianer zur Risikogruppe.