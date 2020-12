Skandal um Mick Schumachers künftigen Teamkollegen in der Formel 1: Der Russe Nikita Mazepin hat mit einem sexistischen Video auf seinem Instagram-Kanal für Empörung gesorgt und muss nun wohl sogar um seinen Platz beim Haas-Rennstall bangen. Das US-Team reagierte am Mittwochvormittag mit deutlichen Worten.

"Haas duldet das Verhalten Nikita Mazepins in dem kürzlich geposteten Video nicht", hieß es in der Mitteilung: "Allein die Tatsache, dass dieses Video veröffentlicht wurde, empfinden wir als abscheulich."

Mazepin saß auf dem Beifahrersitz eines Autos, in dem kurzen Ausschnitt filmt der 21-Jährige, wie er einer auf dem Rücksitz sitzenden Frau an die Brust greift. Diese wehrt sich dagegen. Das Video wurde schnell wieder gelöscht.

Haas werde die Angelegenheit nun "intern" klären und sich vorerst nicht weiter äußern. In einer ersten Reaktion entschuldigte Mazepin sich für sein "unangebrachtes" Verhalten.

Wie Schumacher fuhr er in dieser Saison noch in der Formel 2, er soll neben dem Deutschen im kommenden Jahr sein Debüt in der Königsklasse geben. In der Vergangenheit ist Mazepin wiederholt durch Disziplinlosigkeiten aufgefallen.