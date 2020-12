Die Entscheidung ist gefallen: Der Brite George Russell wird seinen Landsmann Lewis Hamilton beim vorletzte Saisonrennen am Sonntag in Bahrain ersetzen.

Das twitterte der Mercedes-Junior, der eigentlich für Williams im Cockpit sitzt, auf seinem Account. "Ein großes Dankeschön an Mercedes für das Vertrauen", sagte Russell, "niemand kann Lewis ersetzen, aber ich werde in seiner Abwesenheit alles für das Team geben."

Mercedes bestätigte diese Meldung wenige Minuten später. "Dieses Rennen stellt dabei auch einen kleinen Meilenstein für uns dar", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff, "weil zum ersten Mal ein Mitglied unseres Juniorprogramms für das Werksteam an den Start geht."

Schumacher-Konkurrent ersetzt Russell

Der bereits als Weltmeister feststehende Hamilton fehlt beim zweiten Rennen in Bahrain, da er positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Der 35-Jährige sei am Montagmorgen "mit leichten Symptomen" aufgewacht. In Übereinstimmung mit den COVID-19-Bestimmungen und den Vorgaben der öffentlichen Gesundheitsbehörden in Bahrain befindet sich Hamilton nun für zehn Tage in Isolation.

Für Williams wird Jack Aitken anstelle von Russell versuchen, für eine Überraschung bei seinem Debüt zu sorgen. Der Brite fährt üblicherweise in der Formel 2 gegen Mick Schumacher und liegt in der Gesamtwertung auf Rang 14.

Anders als der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher kann Aitken daher problemlos auf das Saisonfinale der Formel 2 an dem Wochenende verzichten.