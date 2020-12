Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (Finnland) hat die Pole Position für den Großen Preis der Formel 1 in Bahrain erobert. In Abwesenheit seines Teamkollegen Lewis Hamilton setzte er sich am Samstag vor dessen Ersatzmann George Russell (Großbritannien) und dem Red-Bull-Piloten Max Verstappen (Niederlande) durch. Hamilton fehlt beim vorletzten Saisonrennen (Sonntag, 18.10 Uhr/RTL und Sky) aufgrund einer Corona-Erkrankung.

Sebastian Vettel (Heppenheim) holte im Ferrari nur Startplatz 13, sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) überzeugte mit Position vier. Für Bottas ist es die fünfte Pole Position im 16. Saisonrennen und die 16. seiner Karriere.