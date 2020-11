Was steht an?

Die WM-Titel sind vergeben, doch die Formel-1-Saison biegt gerade erst auf die Zielgerade ein. Zum Abschluss steht ein kräftezehrender Dreierpack auf dem Programm, der mit dem Großen Preis von Bahrain (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL und Sky) beginnt. Eine Woche später wird erneut in Sakhir gefahren, allerdings auf einem Hochgeschwindigkeits-Layout, das salopp "Oval" getauft wurde. Das Saisonfinale steigt am 13. Dezember im benachbarten Abu Dhabi.

Worum geht es auf der Strecke?

Der neue Co-Rekordweltmeister und Rekordsieger Lewis Hamilton jagt in diesem Jahr noch einen Rekord: 13 Saisonsiege verbuchten bislang nur Michael Schumacher 2004 und Sebastian Vettel 2013 - allerdings hatten sie mehr Rennen zur Verfügung. Um diese Marke zu egalisieren, muss Hamilton die abschließenden drei WM-Läufe gewinnen. Daneben kämpft Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas um die Verteidigung des zweiten Platzes in der Fahrerwertung - und um Rehabilitation für sein desaströses Türkei-Rennen, in dem er von Hamilton überrundet wurde. In der Team-WM geht es für Ferrari darum, sich vom sechsten Platz aus noch zu verbessern und damit das schlechteste Abschneiden seit 40 Jahren zu verhindern. Racing Point, kommender Arbeitgeber von Noch-Ferrari-Pilot Sebastian Vettel, ist auf Rang drei 24 Punkte voraus.

Worum geht es neben der Strecke?

Fünf Cockpits für 2021 sind noch frei, und die Vergabe hält die Formel 1 in Atem. Hamilton und Mercedes werden wohl mindestens in ein neuntes gemeinsames Jahr gehen und ihre Rekordjagd fortsetzen. Bei Red Bull und Toro Rosso wackeln Alexander Albon bzw. Daniil Kwjat massiv, der Emmericher Nico Hülkenberg könnte von einer Albon-Demission profitieren. Vor allem aber geht es um die Besetzung der beiden Cockpits bei Haas: Während ein Sitz für den russischen Milliardärssohn Nikita Masepin reserviert scheint, ist Formel-2-Spitzenreiter Mick Schumacher der Favorit für das zweite Cockpit. Über die Vergabe entscheidet Ferrari als Haas-Partner. Die Scuderia pokert erstaunlich lange: Teamchef Mattia Binotto hatte im Sommer einen Dreikampf zwischen den Ferrari-Junioren Schumacher, Callum Ilott und Robert Schwarzman ausgerufen. Die Formel 2 ist aber zuletzt vor zwei Monaten gefahren, Bewerbungen auf der Strecke konnte keiner der Anwärter mehr abgeben. Für Schumacher als Sohn des siebenmaligen Champions Michael Schumacher sprechen die Attraktion seines Nachnamens und die sportlichen Leistungen - mehr geht eigentlich nicht. Schumacher hat in der Meisterschaft 22 Punkte Vorsprung auf Ilott, vier Rennen stehen noch aus. Theoretisch kann Schumacher nach dem drittletzten Saisonlauf am Sonntag (11.00 Uhr/Sky) als Champion feststehen.

Wer gewinnt?

Mercedes ist wie vor jedem Rennen in dieser Saison der große Favorit. Hamilton bewies bei seinem Triumph in Istanbul, dass er selbst unter widrigsten Bedingungen kaum zu schlagen ist. Wild rutschende Rennwagen aufgrund von Nässe und Kälte werden in Bahrain kaum ein Faktor sein: In der Wüste werden Temperaturen um 25 Grad erwartet - auch im Rennen, das nach Sonnenuntergang stattfindet. 495 Flutlichtmasten erleuchten die Strecke gleißend hell.