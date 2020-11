Der Formel-1-Rennstall Williams muss beim türkischen Grand Prix am Wochenende in Istanbul auf die Anwesenheit von Teamchef Simon Roberts verzichten. Am Mittwochabend informierte Williams über den positiven Coronatest des 57-Jährigen.

Roberts habe leichte Symptome entwickelt und sich in häusliche Quarantäne begeben, zuletzt habe er aber keinen engen Kontakt zu anderen Teammitgliedern gehabt.

In Istanbul werden Team-Manager Dave Redding und Chef-Designer Adam Carter die Aufgaben von Roberts übernehmen. Der Start der beiden Fahrer George Russell (Großbritannien) und Nicholas Latifi (Kanada) war durch Roberts' Infektion offenbar zu keiner Zeit gefährdet.

