+++ Vettel weit zurück +++

Sebastian Vettel kommt mit seinem Ferrari nicht zurecht und liegt inzwischen weit hinten. Die Chancen auf Punkte sind für den viermaligen Weltmeister minimal.

+++ Was ist bereits passiert +++

In der Formel 1 ist es kurz nach dem Start in Bahrain zu einem Horror-Crash gekommen. Der Haas von Romain Grosjean war nach einer Berührung mit dem AlphaTauri von Daniil Kvyat in die Begrenzung gecrasht. Das Auto wurde dabei in zwei Teile gerissen und ging sofort in Flammen auf. Der vordere Teil des Boliden durchschlug die Leitplanke. Grosjean hat sich laut Sky dabei lediglich zwei Zehen gebrochen und Verbrennungen zweiten Grades an der Hand zugezogen.