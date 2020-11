Licht aus, Spot an!

Beim Nachtrennen in Bahrain (Formel 1: Großer Preis von Bahrain ab 15.10 Uhr im SPORT1-Liveticker) kann Lewis Hamilton seine Rekordjagd fortsetzen. Mit drei Siegen aus den letzten drei Rennen könnte er mit dem Siegrekord von Michael Schumacher und Sebastian Vettel gleichziehen. (SERVICE: Der Rennkalender)

Die beiden Deutschen halten aktuell mit 13 Siegen in einer Saison die Bestmarke. Würde Hamilton auch in dieser Rubrik gleichziehen, könnte er seinen siebten Weltmeistertitel zusätzlich veredeln. (Die Fahrerwertung der Formel 1) Vor der Kür kommt jedoch die Pflicht - und die heißt Bahrain International Circuit.

Auf dem 5,412 km langen Rundkurs muss sich der Rekordweltmeister der Angriffe von Teamkollege Valtteri Bottas und Max Verstappen erwehren. Eine Herausforderung, die Hamilton aber locker angehen will: "Ich kam hier an und wollte einfach Spaß haben. Es ist wichtig, zu genießen was man macht. Dann kann man entspannt fahren."

Mercedes-Jubiläum und Vettel-Hoffnung

Für ein gewisses Maß an Entspannung dürfte bereits ein besonderes Mercedes-Jubiläum gesorgt haben. Durch die Doppel-Pole von Hamilton und Bottas ist die erste Startreihe zum 75. Mal fest in Händen der Silberpfeile.

Weniger entspannt dürfte sich Sebastian Vettel fühlen. Zwar hat der Heppenheimer zum zweiten Mal in Folge seinen Teamkollegen Charles Leclerc im Qualifying geschlagen, wirklich froh kann er aber mit Startplatz elf nicht sein. Trotzdem hat er die Hoffnung für das Rennen noch nicht aufgegeben: "Im Rennen kommt es darauf an, gut mit den Reifen hauszuhalten. Wenn wir also schlau vorgehen wie ein Fuchs, dann haben wir eine gute Chance."

Will die Scuderia, die aktuell auf Rang sechs der Konstrukteurswertung liegt, die schlechteste Saison seit 40 Jahren noch verhindern, helfen nur Punkte. 24 Punkte Rückstand hat man aktuell auf das viertplatzierte Team von McLaren. (SERVICE: Die Teamwertung)

So können Sie den Großen Preis von Bahrain der Formel 1 in Bahrain LIVE verfolgen:

TV: RTL, Sky

Stream: TV Now, Sky

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App