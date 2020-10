Red Bull spricht sogar über einen möglichen Ausstieg aus der Formel 1 © Imago

Ralf Bach , Bianca Garloff Lesedauer: 3 Minuten

Am Montag gibt es nach SPORT1-Informationen den Motorengipfel in der Formel 1. Red Bull will seine Forderung durchdrücken - oder sogar aussteigen.