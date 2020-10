Der Nürburgring geht bei seinem Formel-1-Comeback nach sieben Jahren von rund 15.000 verkauften Tickets aus.

Dies erklärte ein Ring-Sprecher auf SID-Anfrage. Abziehen müsse man hiervon allerdings die Ticketinhaber, die "letztlich nicht dabei sein können, weil sie aus einem Risikogebiet kommen oder einem Gebiet in Deutschland mit einer 7-Tages-Inzidenz ab und über 30".

Anzeige

Angesichts der knappen Vermarktungszeit von wenig mehr als zwei Wochen sei dies "ein sehr gutes Ergebnis". Erst Ende September hatte das Hygiene- und Gesundheitskonzept des Nürburgrings für den Großen Preis der Eifel (Sonntag, 14.10 Uhr) von der Kreisverwaltung Ahrweiler grünes Licht erhalten, zunächst für 20.000 Zuschauer. In den letzten Tagen stiegen die Infektionszahlen in ganz Deutschland rapide an.