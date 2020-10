Mick Schumacher ist endgültig in der Formel 1 angekommen.

Der Sohn von Michael Schumacher nimmt sein erstes offizielles Formel-1-Training unter die Räder. Im Alfa Romeo des Italieners Antonio Giovinazzi dreht der Ferrari-Junior am Freitag im ersten Freien Training zum Großen Preis der Eifel seine ersten offiziellen Runden in der Königsklasse des Motorsports (Formel 1: Großer Preis der Eifel am Sonntag ab 14.10 Uhr im LIVETICKER).

Anzeige

Dafür hat er sich am Donnerstag intensiv mit dem Team von Alfa Romeo vorbereitet. Auf dem Plan stand am Nürburgring unter anderem die Streckenbegehung. Der kleine Schumi wirkte dabei hoch konzentriert, testete mit seiner Schuhsohle die Asphaltqualität bei Nässe.

Alles Wichtige zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende wöchentlich am Sonntag ab 21.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

"Mehr als nur ein Fingerzeig", nennt RTL/ntv-Experte Christian Danner den Einsatz: "Das ist der erste Schritt ins Cockpit für 2021."

Für den 62-Jährigen sei es sogar absehbar, dass Schumacher kommende Saison für die Italiener starte. Zwar seien auch die Plätze beim US-Team Haas noch nicht vergeben, aber Danner sagt: "Wenn man ihn da gerne hätte, hätte man ihn am Freitag in den Haas gesetzt. Für mich fährt Mick 2021 Alfa Romeo. Punkt."

SPORT1 begleitet Schumachers F1-Debüt im LIVETICKER.

HIER aktualisieren.

+++ Schumacher kennt Erwartungshaltung +++

Schumacher ist sich vor seinem ersten Trainingseinsatz der Erwartungshaltung bewusst.

"Natürlich habe ich vor der ganzen Sache Respekt. Es ist das erste Mal, dass wir vor den großen Augen fahren: vor allen Teamchefs, vor allen CEOs, vor allen Teams – von daher werde ich versuchen, das zu machen, was ich kann, wo ich weiß, dass es gut läuft und mich auf mich konzentrieren und versuchen, mein Bestes abzuliefern", sagte er in einem Interview mit RTL/ntv.

+++ Management reagiert auf Gerüchte +++

Zuletzt ploppten Gerüchte über eine Vertragsunterzeichnung bei Alfa Romeo für die kommende Saison schon am heutigen Freitag auf.

Das Schumacher-Management konnte diese gegenüber SPORT1 aber nicht bestätigen.

+++ Räikkönen wohl Teamkollege von Schumacher +++

Sollte Mick Schumacher 2021 für Alfa Romeo fahren, wird Kimi Räikkönen (40) wohl sein Teamkollege. Darüber wurde am Donnerstag heftig spekuliert. Der Finne gibt zwar an, er habe sich noch nicht entschieden und auch keinen Vertrag unterschrieben.

Dennoch pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass er bleiben will – und dass Alfa Romeo ihn als Lehrer für Mick Schumacher gern an Bord behalten würde.

Mick Schumacher und sein Debüt in der Formel 1 am Nürburgring - TV und Livestream:

TV: n-tv, Sky

Stream: n-tv.de, Sky Go