Lewis Hamilton hat Michael Schumacher entthront.

Zumindest bei der Anzahl der GP-Siege liegt er jetzt mit 92:91 vorne. Hamilton reißt 2020 einen Rekord des Deutschen nach dem anderen nieder. Mit 77 Punkten Vorsprung bei nur noch fünf verbleibenden Rennen dürfte klar sein, dass Hamilton auch in Sachen WM-Titeln mit Schumacher (sieben) noch 2020 gleichzieht.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff lobt. "In zehn oder 20 Jahren werden wir zurückschauen und anerkennen, was für ein großartiger Fahrer er war."

Vettel gratuliert Hamilton

Auch Sebastian Vettel zieht seinen Hut vor dem Mann, der einst auch sein direkter Gegner im Titelkampf war: "Ich habe Lewis vor dem Rennen gesagt, er soll die 92 Siege holen. Man kann das nicht genug anerkennen, selbst wenn die Leute sagen, dass es mit diesem Auto einfach ist. Aber man muss diese Art von Konstanz über diese Jahre hinweg erstmal haben, um das zu erreichen."

Dennoch gibt es immer noch einige Rekorde, die Michael Schumacher gehören. Beim Imola-GP kommendes Wochenende könnte er eine dieser Bestmarken schon wieder los sein. 72 Rennen hat Schumacher für ein- und dasselbe Team (Ferrari) gewonnen. Hamilton kommt auf 71 Siege mit Mercedes.

Was 2020 ebenfalls noch für Hamilton möglich, aber schon schwieriger ist: der Rekord der meisten Siege in einer Saison. Schumacher holte 2004 in 13 der 17 Saisonrennen den Siegerpokal, Sebastian Vettel schaffte dasselbe 2013 mit Red Bull. Gewinnt Hamilton alle restlichen fünf Rennen, hat er ebenfalls 13 Saisonsiege auf dem Konto.

Schumacher hält noch einige Rekorde

Auch bei der Anzahl der Hattricks (Pole-Position, Sieg, schnellste Rennrunde) könnte der Brite Schumi noch übertrumpfen. Hier steht es aktuell 22:18 für den Deutschen.

Die Rekordjagd von Hamilton wird auch 2021 weitergehen. Dann könnte er mit dem achten WM-Titel auch alleiniger Rekord-Weltmeister werden. Und er könnte Schumachers Rekord der meisten siegreichen Formel-1-Jahre (15) egalisieren. Außerdem: Hamilton führte bisher nach 114 Rennen die WM-Tabelle an, Schumacher nach 121 GP. Auch dieser Rekord könnte 2021 fallen.

Noch länger wird Hamilton für den Bestwert bei den schnellsten Rennrunden brauchen – wenn er ihn überhaupt jemals holt.

Grund: Trotz WM-Punkt ist es heute ungleich schwieriger, die schnellste Runde zu drehen, als noch in der Ära Schumacher. Mittlerweile nämlich schnappt diese sich meist der Pilot, der gegen Rennende mit wenig Sprit im Tank noch mal frische Reifen aufzieht. Hamilton steht aktuell bei 52 schnellsten Rennrunden, Schumacher bei 77.