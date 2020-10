Neuer Rekord in der Formel 1!

Beim Qualifying zum Großen Preis der Emilia Romagna in Imola (Imola-GP, So., ab 13.10 Uhr im LIVETICKER) hat sich Williams-Pilot George Russell am Samstag den 13. Platz gesichert und damit seinen Teamkollegen Nicholas Latifi auf Rang 19. in die Schranken gewiesen.

Nicht das erste Mal, dass der Youngster innerhalb des Rennstalls als Sieger im Qualifying hervorgegangen ist. Russell fährt seit 2019 in der Königsklasse und ihm ist es gelungen, in jedem einzelnen Qualifying seiner F1-Karriere, bis zum heutigen Tag sind das genau 34, als schnellerer Pilot im Team dazustehen.

Noch nie zuvor in der Geschichte der Formel 1 war dies einem Fahrer gelungen.

Zu großen Erfolgen hat der Rekord des Briten dennoch nicht geführt. Russell und Latifi sind die einzigen Fahrer, die in dieser Saison noch keinerlei Punkte einfahren konnten.