Formel-2-Titelanwärter Mick Schumacher ist am Sonntag zum Ferrari-Jubiläum in Mugello als Showeinlage erneut in ein legendäres Auto seines Vaters gestiegen.

"Es sind solche Emotionen dabei, wenn man das Gaspedal runterdrückt und auf die Strecke fahren darf", sagte Schumacher, der sich einen Helm im knallroten Design seines Vaters anfertigen ließ.

Anzeige

Der 21-Jährige pilotierte den ikonischen F2004, welcher Rekordchampion Michael Schumacher 2004 zu seinem siebten und letzten WM-Titel getragen hatte.

Mick Schumacher fuhr das Modell bereits 2019 vor dem Großen Preis von Deutschland. Beim Großen Preis der Toskana in Mugello bestreitet Ferrari seinen 1000. Grand Prix.