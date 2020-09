Die Hoffnungen der neutralen Formel-Fans ruhen auf Max Verstappen.

Der Niederländer schaffte es in seinem Red Bull beim Qualifying zum Sotschi-Rennen, die Doppelspitze der Mercedes aufzubrechen und geht von Platz 2 in den Grand Prix (Formel 1: Rennen in Sotschi am Sonntag ab 13.10 Uhr im LIVETICKER).

Anzeige

Nur Weltmeister Lewis Hamilton im Silberpfeil war schneller als Verstappen, flog mit Streckenrekord auf die Pole Position. Kann ihm der Red-Bull-Star im Rennen ein Schnippchen schlagen und den Rekord von Michael Schumacher retten?

Denn siegt der Brite am Sonntag, zieht er mit 91 Siegen mit der Bestmarke des siebenmaligen Weltmeisters gleich.

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motorsport Magazin mit Karl Wendlinger, Ralf Bach und Marc Surer am Sonntag ab 21.45 Uhr und wöchentlich im TV und STREAM auf SPORT1

Verstappen jagt Hamilton und Bottas

Verstappen ist in der Fahrerwertung der Einzige, der noch annähernd mit dem Top-Duo Hamilton (führt mit 190 Punkten) und Valtteri Bottas (135 Punkte) mithalten kann.

Auch den Niederländer (110) trennen nach neun von 17 Rennen aber auch schon 25 Punkte von WM-Zweiten aus Finnland. Mit einem Sieg in Sotschi und wenn der Konkurrent ohne Punkte bleibt, könnte Verstappen sogar mit Bottas gleichziehen. (DATENCENTER: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Vettel im Ferrari nach Unfall weit zurück

Mit einer riesigen Hypothek gehen Sebastian Vettel und sein Teamkollege Charles Leclerc ins Rennen.

Nach einem selbst verschuldeten Crash war der Deutsche bereits in Q2 rausgeflogen und startet nur vom 15 Platz aus ins Rennen.

Auch Leclerc schaffte es nicht in die Top Ten, sicherte sich aber immerhin Startplatz 11. (Qualifying-Ergebnis in Sotschi)

So können Sie das Rennen der Formel 1 in Sotschi LIVE verfolgen:

TV: RTL, Sky

Stream: TV Now, Sky

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App