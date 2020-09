Formel-1-Pilot Sergio Pérez (Racing Point) wird beim Großen Preis der Toskana in Mugello am Sonntag (15.10 Uhr) einen Startplatz zurückversetzt.

Dies gab der Automobil-Weltverband FIA bekannt.

Der 30-jährige Mexikaner, der sein Cockpit in der kommenden Saison an den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel verliert, hatte im zweiten freien Training am Freitagnachmittag bei der Ausfahrt aus der Boxengasse eine Kollision mit Alfa-Pilot Kimi Räikkönen (Finnland) verursacht.