Lewis Hamilton war auch in Mugello der Mann des Rennens.

Der Brite fiel beim Großen Preis der Toskana aber nicht nur mit seinem Sieg auf, dem 90. in seiner Karriere. Er sendete auch eine wichtige politische Botschaft. Vor und nach dem Rennen trug der Sportler ein T-Shirt mit der Aufschrift "Arrest the cops who killed Breonna Taylor." Auf dem Rücken des sechsmaligen Weltmeisters prangte zudem eine Foto der Getöteten mit der Aufschrift "Say her name".

Anzeige

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motorsport Magazin mit Norbert Haug, Hans-Joachim Stuck und Peter Kohl am Sonntag ab 21.45 Uhr und wöchentlich im TV und STREAM auf SPORT1

Hamilton trug das schwarze Shirt mit rosafarbener Schrift vor dem Rennen bei der Nationalhymne, bei der wöchentlichen Anti-Rassismus-Aktion der Formel 1, als auch auf dem Podium bei der Siegerehrung und bei den TV-Interviews.

Breonna Taylor, eine US-amerikanische Rettungssanitäterin, wurde am 13. März in Louisville (Kentucky) bei einem Einsatz der Polizei in ihrer Wohnung erschossen, weil die Beamten vermutete hatten, dass ihr Ex-Freund mit Drogen handelt.

Hamilton seit Jahren engagiert

Seit dem Tod der 26-Jährigen Afroamerikanerin kommt es in den Staaten vermehrt zu Protesten gegen Polizeigewalt. Der Tod von George Floyd heizte die "Black Lives Matter"-Bewegung zudem weiter an.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

In den Sozialen Netzwerken äußerte sich der Mercedes-Pilot später zu seiner Aktion. "Es ist sechs Monate her, seitdem Breonna Taylor von Polizeibeamten in ihrem eigenen Zuhause erschossen wurde. Es gibt noch immer keine Gerechtigkeit. Wir werden nicht schweigen", ist dort zu lesen.

Auch gegenüber den Journalisten in der Pressekonferenz betonte der 35-Jährige die Wichtigkeit seines Engagements. "Es kann nicht sein, dass die Polizisten immer noch frei herumlaufen und weiter Rassismus betreiben können. Man muss darauf aufmerksam machen."

Hamilton engagiert sich seit vielen Jahren gegen Rassismus, den er als Kind selbst erlebte. Er ist der einzige farbige Fahrer in der Königsklasse.