Von Dr. Helmut Marko

Ich kann mich an den Tag, an dem Jochen Rindt starb, noch erinnern, als wäre es gestern. Ich saß am 5. September 1970 mit den anderen beiden unserer alten Clique vor dem Radio und verfolgte das Qualifying in Monza. Jochen hatte schon fünf Rennen gewonnen, führte überlegen in der WM. Mit einem Sieg in Italien wäre er in der WM kaum noch einzuholen gewesen. Wir fieberten also mit unserem Freund von Graz aus mit.

Es war keine Live-Reportage, sondern es gab immer wieder Einblendungen vom Abschlusstraining. Plötzlich redeten sie von einem schweren Unfall von Jochen Rindt in der Parabolica-Kurve. Erst viel später kam die Nachricht von seinem Tod. Wir waren fassungslos, es war irgendwie surreal, wir konnten nicht glauben, dass wir unseren Freund nie mehr sehen würden. Gerade jetzt!

Denn er hatte die wilden Jahre schon weit hinter sich gelassen. Er hatte schwere Unfälle überlebt, war sich des Risikos des Rennsports längst bewusst und er hatte seine extrem risikobereite Fahrweise reduziert. Jochen spielte sogar ernsthaft mit dem Gedanken, als Weltmeister nach der Saison aufzuhören. Ich war eine Woche vor dem Unfall bei ihm in der Schweiz gewesen, wo wir darüber redeten.

Er hatte mich für das kommende Jahr in seinem Formel-2-Team verpflichtet. Ich sollte zusammen mit Emerson Fittipaldi fahren. Man muss wissen: Die Formel 2 hatte damals fast den Stellenwert der Formel 1 und galt als bestes Sprungbrett für den Grand-Prix-Sport. Jochen hatte sie jahrelang dominiert. Jetzt war das alles egal, er war tot! An diesem Abend flüchteten wir aus der schrecklichen Realität und betranken uns willenlos.

Erinnerungen an die Jugend

Der Film meiner Jugend lief noch einmal stumm in meinen Gedanken ab. Als wir mit einem alten Käfer durch die Weinberge in Graz drifteten. Wir fuhren immer zu viert. Wir hatten ein System entwickelt, um uns zu verbessern. Einer fuhr, die anderen drei waren die Jury. War die Jury der Meinung, dass der Fahrer die letzte Kurve nicht am Limit fuhr, musste er das Lenkrad an den nächsten abgeben. Bei Jochen bestand nie ein Zweifel. Wenn er an der Reihe war, gab er das Steuer nicht mehr ab. Er war der wildeste Hund von allen, mit einer Fahrzeugbeherrschung, die ich bis heute in dieser Form nicht mehr erlebt habe.

Die Beerdigung auf dem Grazer Zentralfriedhof war das größte Event, das Graz wohl je erlebt hat. Die ganze Formel 1 von damals war da. Als ein Trompeter "The End" von Jim Morrison spielte, brach Jochens Ehefrau Nina zusammen. An dem gemeinsamen Essen danach konnte ich nicht mehr teilnehmen. Ich musste alleine sein.

Jochen war immer der Deutsche für uns. Er wurde in Mainz geboren, wo seine Eltern eine Gewürzmühle betrieben. Als seine Eltern bei einem Luftangriff in Hamburg ums Leben kamen, kam Jochen zu seiner Großmutter nach Graz. Er behielt aber immer seinen deutschen Pass. Von Anfang an fuhr er zwar mit österreichischer Rennlizenz - doch erst als er seine ersten Erfolge feierte, wurde er von der Öffentlichkeit als Österreicher adoptiert.

Die Gewürzmühle in Mainz, die er geerbt hatte, hat uns einmal aus der Bredouille geholfen. Jochen und ich fuhren als Fans zum Großen Preis von Deutschland zum Nürburgring. Kurz vor Mainz ging uns das Geld aus. Wir fuhren dann zu seiner Gewürzmühle, auf die er immer so stolz war. Der Nachtpförtner wollte die Polizei rufen, weil er uns für Hippies hielt. Erst als Jochen die Chefsekretärin aus dem Bett klingelte, waren wir gerettet. Sie erkannte ihren Chef und streckte ihm aus der Kasse Geld vor. Wir konnten weiterfahren. Geschlafen haben wir trotzdem im Auto.

Unglaubliches Charisma

Ende 1970 wurde Jochen posthum als Weltmeister geehrt. Seiner Ehefrau Nina wurde die Trophäe überreicht. Der Titel war aber nicht alleine das, was Jochen auszeichnete. Er hatte ein unglaubliches Charisma und die Ausstrahlung eines Popstars. Sein Unfall löste eine Art fassungslose Starre aus, die ich danach nur beim Unfall von Ayrton Senna noch mal erlebt habe.

Ohne Jochen hätte es in Österreich nie eine Rennstrecke gegeben, vielleicht auch nie einen Fahrer in der Formel 1. Denn er war die Initialzündung für uns alle. Auch Dietrich Mateschitz war ein großer Fan von ihm. Er hat ein altes Autogramm von ihm, das er hüten soll, wie einen Schatz. Auch heute noch liegen immer frische Blumen auf Jochens Grab und es brennen ständig Kerzen. Ich besuche es oft. Immer alleine, aber nie am 5. September.