Sebastian Vettel hat im Qualifying zum Großen Preis der Formel 1 in der Toskana (Formel 1: Großer Preis der Toskana am Sonntag ab 15.10 Uhr im LIVETICKER) die Top Ten erneut klar verpasst.

Der 33-Jährige erreichte zwei Tage nach der Bekanntgabe seines Wechsels zu Aston Martin zur nächsten Saison in der Qualifikation zum 1000. Grand Prix von Ferrari auf der Heimstrecke in Mugello nur Rang 14.

Seinem Teamkollegen Charles Leclerc hingegen gelang der Sprung in Q3 und am Ende ein beachtlicher fünfter Platz. Vettel hatte Mühe, es überhaupt in den zweiten Abschnitt zu schaffen. Er war mehr als 0,3 Sekunden langsamer als Leclerc.

Die Pole-Position ging wieder einmal an Lewis Hamilton. Der Mercedes-Pilot rettete 0,059 Sekunden vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas.

Max Verstappen im Red Bull startet am Sonntag von Rang drei. Alexander Albon schnappte sich den vierten Platz und komplettiert Startreihe zwei.

Für Rekordhalter Hamilton war es bereits die 95. Pole seiner Karriere und die siebte im neunten Saisonrennen.

Racing-Point-Pilot Sergio Pérez fuhr die siebtschnellste Zeit, wird aber in der Startaufstellung um einen Platz nach hinten versetzt. Der Mexikaner, der seinen Platz im kommenden Jahr für Vettel räumen muss, hatte im zweiten freien Training am Freitagnachmittag bei der Ausfahrt aus der Boxengasse eine Kollision mit Alfa-Pilot Kimi Räikkönen (Finnland) verursacht.

Mit Sport-Informations-Dienst