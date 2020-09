Die Formel 1 wird ihr Grand-Prix-Wochenende in Imola am 31. Oktober und 1. November vor 13.000 Zuschauern austragen.

Um die Sicherheit aller Beteiligten zu garantieren, müssen sich die Veranstalter zur Einhaltung strenger Hygiene-Auflagen verpflichten. Das beschlossen die Behörden der norditalienischen Region Emilia Romagna, zu der Imola gehört.

Anzeige

Beim Rennen am 13. September in Mugello waren knapp 3000 Zuschauer zugelassen, am 6. September in Monza waren 250 eingeladene Mediziner an der Strecke live dabei.

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motorsport Magazin wöchentlich im TV auf SPORT1 und LIVESTREAM

Die italienische Regierung hatte am Freitag die Regeln für Events unter freiem Himmel gelockert.