Mercedes setzt auch 2021 auf Valtteri Bottas.

Das verkündete der Rennstall aus der Formel 1 am Donnerstag. Der Vertrag mit dem Finnen wurde "bis mindestens zum Ende der Formel-1-Saison 2021 verlängert".

Anzeige

Bottas kam 2017 zu Mercedes und hat seitdem acht Siege, zwölf Pole Positions und 39 seiner 48 F1-Podestplätze eingefahren.

2019 wurde Bottas hinter Teamkollege Lewis Hamilton Zweiter in der Fahrerwertung, auch in der laufenden Saison liegt er hinter Hamilton auf Rang zwei.

"Ich bin sehr froh und stolz, euch wissen zu lassen, dass ich unterschrieben habe und im nächsten Jahr für Mercedes fahren werde", schrieb Bottas bei Twitter.

"Vielen Dank an alle im Team und an die gesamte Mercedes-Familie für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Vertrauen in mich", sagte Bottas: "Ich bin sehr stolz darauf, dieses großartige Team auf unserer gemeinsamen Reise im nächsten Jahr wieder zu vertreten."

Bottas träumt vom Tiitel mit Mercedes

"Seit ich mich als Kind in die Formel 1 verliebt habe, war es mein Traum, eines Tages Weltmeister zu werden", sagte Bottas: "In diesem Jahr fahre ich um den Titel, und durch meinen Verbleib bei Mercedes befinde ich mich auch im nächsten Jahr in der bestmöglichen Position, um darum zu kämpfen."

Auch Toto Wolff äußerte sich. "Wir freuen uns sehr, dass Valtteri noch mindestens eine weitere Saison im Team bleiben wird", sagte der Mercedes-Teamchef: "Wir sehen den stärksten Valtteri, den wir in diesem Jahr je gesehen haben - in Bezug auf seine Leistung auf der Rennstrecke, aber auch körperlich und mental."

Nächste Tür für Vettel zu

Wolff weiter: "Ich bin zuversichtlich, dass wir heute die stärkste Fahrerpaarung in der F1 haben, und die Verpflichtung von Valtteri ist ein wichtiger erster Schritt, um diese Stärke für die Zukunft zu erhalten."

McLaren-Teamchef: Deshalb war Vettel nie ein Thema

Da auch die Verlängerung mit dem sechsmaligen Champion Hamilton, der noch bis Jahresende an das Werksteam gebunden ist, dem Vernehmen nach nur noch als Formalie gilt, ist damit eine weitere Tür für Sebastian Vettel in der Königsklasse zu.

Der viermalige Weltmeister verlässt Ferrari am Saisonende und hat noch kein neues Team gefunden.