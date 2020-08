Es war nicht das Rennen des Kimi Räikkönen.

Beim Großen Preis von Großbritannien wurde der Weltmeister von 2007 Letzter. Für den Alfa-Romeo-Fahrer eine weitere bittere Enttäuschung in dieser Saison.

Aufsehen erregte der 40-Jährige aber nicht nur mit der schlechten Platzierung, auch ein Gespräch am Boxenfunk sorgte für Aufregung. In der 13. Runde wollte Alfa Romeo den Finnen zum Reifenwechsel an die Box holen.

Kurz vor der Boxeneinfahrt funkte der Kommandostand: "Box, Box!". Räikkönen bog daraufhin gehorsam mit seinem Boliden rechts ab. Doch genau in dem Moment, als der "Iceman" von der Strecke ausscherte, überlegte es sich Renningenieur Julien Simon-Chautemps noch einmal anders.

Räikkönen blafft Ingenieur an

"Bleib draußen, bleib draußen", schrie der Ingenieur in den Funk. Räikkönen reagierte - jedoch nur verbal. "Es ist jetzt verdammt noch mal zu spät! Verdammt nochmal", blaffte der Finne zurück.

Und Räikkönen legte noch einmal nach. "Ausgeschlossen, dass das eine gute verdammte Idee war, jetzt an die Box zu fahren", schimpfte der Ex-Ferrari-Pilot.

Kurz vor Rennende beschädigte sich der "Iceman" zudem noch seinen Flügel und kam am Ende als überrundeter Letzter ins Ziel.