Sergio Pérez kehrt am Wochenende beim Großen Preis der Formel 1 in Barcelona (Qualifying am Samstag ab 15 Uhr und Rennen am Sonntag ab 15.10 Uhr im LIVETICKER) ins Cockpit von Racing Point zurück.

Wie der Rennstall am Donnerstag bekannt gab, ist der letzte Test auf COVID-19 beim Mexikaner negativ ausgefallen. Die FIA bestätigte, dass Pérez wieder ins Fahrerlager darf. Damit steht einem Start in Spanien nichts mehr im Weg.

Und damit ist auch klar: Das überraschende Comeback von Nico Hülkenberg in der Königsklasse ist beendet. Der Deutsche hatte Pérez an den beiden Rennwochenenden in Silverstone vertreten. Nachdem sein Bolide beim ersten Rennen streikte, fuhr er am vergangenen Sonntag auf einen starken siebten Platz.

Hülkenberg könnte damit seinen seit Längerem geplanten Gaststart beim ADAC GT Masters am 15./16. August am Nürburgring (beide Rennen am Samstag und Sonntag jeweils ab 13 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) realisieren.

Ersetzt Hülkenberg Räikkönen bei Alfa Romeo?

Der 32-Jährige verriet zudem, dass er unter anderem mit Alfa Romeo über ein Cockpit für die kommende Saison verhandelt. "Ja", bestätigte Hülkenberg im Podcast F1 Nation.

Bei Alfa Romeo besetzen derzeit Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen die Boliden. Während dem Italiener mit seinen 26 Jahren noch viele Optionen offen stehen, deutet bei Räikkönen viel auf ein Karriereende im Herbst hin.

Möglicherweise will Alfa Romeo Hülkenberg als Nachfolger des finnischen Ex-Weltmeisters verpflichten.