Valtteri Bottas hat Lewis Hamilton im Mercedes-Duell zum Auftakt des Großen Preises von Spanien erfolgreich die Stirn geboten. (Formel 1: Großer Preis von Spanien, So. ab 15 Uhr im LIVETICKER)

Der Finne setzte sich im ersten freien Training am Freitag an die Spitze, nur 39 Tausendstelsekunden trennten ihn allerdings vom Engländer. Eine leichte Verbesserung zeichnete sich in Barcelona indes bei Ferrari-Pilot Sebastian Vettel ab.

Der Heppenheimer belegte Rang fünf hinter Red-Bull-Star Max Verstappen (Niederlande) und seinem Teamkollegen Charles Leclerc, der Rückstand auf den Monegassen war allerdings mit elf Tausendsteln minimal.

Vettel mit neuem Chassis

Bei den beiden Rennen zuletzt in Silverstone war Vettel stets deutlich langsamer als Leclerc unterwegs gewesen und rätselte über die Gründe.

Unter der Woche entdeckte die Scuderia dann einen kleinen Schaden am Chassis und stattete Vettel daher mit einem neuen Fahrgestell aus. Ferrari bezeichnete den Schaden zwar als vermutlich nicht relevant für die Performance, Vettel hofft dennoch auf Besserung mit dem neuen Arbeitsgerät.

Der Mexikaner Sergio Perez, zuletzt zweimal von Nico Hülkenberg (Emmerich) vertreten, kehrte nach seiner Corona-Erkrankung zurück und belegte im Racing Point Platz sieben.

Von den bislang so starken Autos ist im Verlauf des Wochenendes mehr zu erwarten: Anders als die übrigen Teams an der Spitze verzichteten sie im ersten Training auf die weichste und schnellste Reifenmischung.