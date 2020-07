Nach dem packenden Saisonstart am vergangenen Wochenende in Spielberg startet die Formel 1 mit dem Steiermark Grand Prix ebenfalls in Spielberg in das zweite Renn-Wochenende der Saison.

Das könnte für Ferrari nach dem verpatzten Qualifying erneut in einem Desaster enden. (Formel 1: Steiermark Grand Prix in Spielberg am Sonntag ab 15.10 Uhr im LIVETICKER)

Wie schon am vergangenen Wochenende wurde die Scuderia den Erwartungen nicht gerecht. In der durch Starkregen enorm beeinträchtigten Zeitenjagd kam Ferrari-Pilot Sebastian Vettel nicht über einen zehnten Platz hinaus. (Das Qualifiying zum Nachlesen im TICKER)

Teamkollege Charles Leclerc scheiterte sogar in Q2, schied zunächst als Elfter aus - und wurde dann wegen Behinderung von Daniil Kwjat (Toro Rosso) noch um drei Plätze zurückversetzt.

Somit scheint es auch am Sonntag sehr unwahrscheinlich, dass ein Ferrari-Pilot am Ende auf dem Treppchen steht. Auch wenn Leclerc zuletzt beim Rennen überraschend auf Rang zwei vorfuhr.

Mercedes dominiert weiter

"Natürlich haben wir den Anspruch, weiter vorne zu sein. Aber man kann keine Quantensprünge erwarten", sagte Vettel resigniert bei Sky.

Für Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hingegen geht es in dieser Saison genauso weiter wie im letzten Jahr. Im Qualifying sicherte sich der Engländer die 89. Pole-Position seiner Karriere und ist somit wieder einmal Top-Favorit auf den Sieg auf dem Red-Bull-Ring.

Mit unglaublichen 1,2 Sekunden Abstand schickte er Max Verstappen (Red Bull) auf den zweiten Startplatz, der Spanier Carlos Sainz im McLaren muss sich auf Rang drei einreihen. Knapp dahinter als Vierter steht Vorwochen-Sieger Sieger Valtteri Bottas.

Entgegen dem Wetter mit der Regenschlacht am Samstag ist die Prognose für den Renntag vielversprechend - angesagt sind 21 Grad ohne Niederschlag.

