Mercedes hat im dritten freien Training zum britischen Grand Prix in Silverstone erstmals ernst gemacht und mit Valtteri Bottas (Finnland) und Weltmeister Lewis Hamilton (England) die Konkurrenz distanziert. Dagegen kam Sebastian Vettel im bockenden Ferrari auch im letzten Test vor dem Qualifying (Formel 1: Qualifying in Silvestone am Samstag ab 15 Uhr im LIVETICKER) nicht in Schlagdistanz. Auf Platz 14 hatte er mehr als anderthalb Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Bottas.

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motorsport Magazin mit McLaren-Teamchef Andreas Seidl, Rennfahrer und Sky-Experte Nick Heidfeld und Christian Danner. Sonntag ab 21.15 Uhr und ab sofort wöchentlich im TV und STREAM auf SPORT1

Anzeige

Besser machte es Rückkehrer Nico Hülkenberg. Am Freitag sehr kurzfristig für den positiv auf Corona getesteten Mexikaner Sergio Perez bei Racing Point eingesprungen, fuhr Hülkenberg die neuntbeste Zeit, lag damit aber immer noch drei Zehntel hinter seinem Teamkollegen Lance Stroll (Kanada) auf Platz vier.

Temperaturen um 17 Grad, ein bewölkter Himmel und tückische Seitenwinde an der Strecke schufen ein völlig anderes Szenario als bei der Hitzeschlacht am Freitag. Vettel kam am Samstag auch mit den veränderten äußeren Bedingungen nicht gut zurecht. Mehrmals verließ er die Ideallinie, kämpfte mit dem Wind und war am Ende mehr als eine halbe Sekunde langsamer als sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) auf Platz sechs.