Es geht wieder los.

In Spielberg steigt das erste Formel-1-Rennen der Saison, der Große Preis von Österreich. Im Qualifying kämpfen Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und Co. um die Pole Position. Wer macht am Ende das Rennen?

Anzeige

(+++ HIER aktualisieren +++)

+++ Enttäuschung auch für Renault +++

Nicht nur Ferrari ist nur mit einem Auto in Q3 vertreten, auch für Renault gab es eine Enttäuschung. Weil Ocon ebenfalls ausgeschieden ist, hat das Team ebenfalls nur noch ein Auto dabei. Einige Enttäuschungen beim ersten Qualifying.

+++ Q3 hat begonnen +++

Auch im letzten Qualifying-Abschnitt das gleiche Bild. Mehr als drei Minuten sind vergangen, ehe die ersten Autos auf die Strecke fahren. Jetzt wird es spannend. Wer sichert sich die erste Pole des Jahres?

+++ Bottas in Führung +++

Deutlich besser als bei Vettel ist aktuell die Laune von Valtteri Bottas. Der Finne hat aktuell die Bestzeit inne - einen Hauch vor Teamkollege Hamilton.

+++ Wen hat es noch erwischt? +++

Neben Vettel sind auch Kwjat, Ocon, Gasly und Grosjean raus. Inzwischen schleicht der Deutsche bereits frustriert durch das Fahrerlager.

+++ Was ist passiert? +++

Vettel ist in seine letzte Runde eigentlich gut gestartet, die ersten Zwischenzeiten waren sehr gut. In der allerletzten Kurve ist dem Deutschen jedoch ein Fehler unterlaufen. Am Ende stand Platz elf, ein Rang zu schlecht für Q3. Für Teamkollege Leclerc läuft es nur knapp besser. Als Zehnter hat er es gerade so in Q3 geschafft, die Leistung der Roten ist aktuell schlecht.

+++ Vettel ist ausgeschieden +++

Was ein schlechter Saisonstart für Sebastian Vettel. Er schafft es als Elfter nicht in den letzten Qualfying-Abschnitt. Ein große Enttäuschung für den Deutschen.

+++ Vettel muss sich verbessern +++

Will Vettel hier sicher in Q3 einziehen, muss er noch einmal rausfahren und sich massiv verbessern. Das gilt aber auch für seinen Teamkollegen Charles Leclerc. Die Abstände sind gering. Nun kommt es darauf an, dass Ferrari seine Piloten zum richtigen Zeitpunkt auf die Strecke lässt. Kommen die Fahrer in den Verkehr, kann der Traum schnell platzen.

+++ Vettel stark bedroht +++

Jetzt wird Lewis Hamilton langsam wach. Der Brite fährt stark und sichert sich die beste Zeit. Alles andere als gut sieht es dagegen für Sebastian Vettel aus. Der Deutsche liegt mehr als eine Sekunde hinter Hamilton auf Rang zehn. Wenn er nicht aufpasst, dann scheidet er aus.

+++ Q2 hat begonnen +++

Inzwischen hat der zweite Qualifying-Abschnitt begonnen. In den ersten drei Minuten hat aber noch kein Auto die Garage verlassen. Jetzt dürfte es aber so langsam losgehen.

+++ Verstappen weiterhin in Führung +++

Max Verstappen liegt nach wie vor in Führung, hinter ihm kommen Bottas und Hamilton, dann Lance Stroll. Die Abstände sind aber derart eng, dass man noch nicht abschätzen kann, wie sich das Qualifying weiter entwickelt.

+++ Diese fünf Piloten haben es nicht geschafft +++

Gemäß dem Prozedere sind die langsamsten fünf Fahrer ausgeschieden. Für Kevin Magnussen, George Russell, Antonio Giovinazzi, Kimi Räikkönen und Neuling Latifi ist dieses Qualifying bereits vorbei.

+++ Vettel und Leclerc fahren nochmal raus +++

Aufgrund der engen Zeitabstände kann hier niemand sicher sein, ob er auch wirklich zu den 15 schnellsten Autos gehört. Beide Ferrari fahren noch einmal raus und wollen sicherstellen, dass sie auch wirklich in Q2 dabei sind.

+++ Q1 ist gleich vorbei +++

Weniger als fünf Minuten sind im Q1 noch zu fahren. Aktuell führt Verstappen vor Hamilton, der sich inzwischen verbessern konnte. Sebastian Vettel liegt auf Rang sechs, sein Teamkollege Leclerc liegt auf Platz elf. Insgesamt liegen alle Autos richtig eng beieinander. Was aber auch daran liegt, dass die Strecke in Spielberg die kürzeste im gesamten Kalender sind.

+++ Vettel steht quer +++

Mittlerweile sind auch die Top-Fahrer auf der Strecke. Verstappen setzt im Red Bull die beste Zeit, vor Carlos Sainz. Lewis Hamilton kommt ein wenig von der Strecke ab, Sebastian Vettel steht kurz quer. Beide können noch nicht überzeugen.

+++ Wie ist der Modus? +++

Beim Modus hat sich im Vergleich zum letzten Jahr nichts verändert. In den ersten 18 Minuten fahren alle 20 Fahrer. Die fünf langsamsten scheiden aus. Die restlichen 15 ziehen in den zweiten Qualifying-Abschnitt ein, dort werden dann fünf weitere Fahrer eliminiert. In Q3 fahren dann die zehn schnellsten Boliden um die Pole Position.

+++ Ein Neuling ist dabei +++

19 der 20 Fahrer im Feld haben bereits Erfahrung in der Formel 1, einer nicht. Der Kanadier Nicholas Latifi bestreitet im Williams sein erstes Qualifying in der Königsklasse. Im Training am Mittag hatte er bereits einen Crash erlebt.

+++ Wie sind die Bedingungen? +++

Heute ist es auf dem Red Bull Ring deutlich wärmer als gestern. Das macht natürlich einen großen Unterschied in Sachen Reifen. Und auch drum herum ist vieles anders. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als tausende Oranje-Fans Max Verstappen unterstützten, sind heute und morgen die Tribünen leer.

+++ Es geht los +++

Das Warten hat ein Ende, das Qualifying zum Großen Preis von Österreich hat begonnen. Knapp vier Monate nach dem geplanten Saisonstart wird es zum ersten Mal ernst.

+++ Wem liegt die Strecke? +++

Natürlich gilt Lewis Hamilton nach drei bärenstarken Trainingseinheiten als Favorit, aber: in den letzten beiden Jahren schnappte sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen den Sieg, im Jahr zuvor Valtteri Bottas. Sebastian Vettel konnte hier dagegen noch nie gewinnen.

+++ Hamilton gilt als Favorit +++

Bei der Frage nach dem Favoriten für die Pole Position führt kein Weg an Lewis Hamilton vorbei. Er zeigte in allen drei Trainingseinheiten Top-Leistungen und fuhr jeweils die beste Zeit heraus, dich gefolgt von Teamkollege Valtteri Bottas. Die Scuderia konnte sich im dritten Training am Samstag im Vergleich zu den Einheiten am Freitag verbessern, kam jedoch nicht an die Silberpfeile heran.

+++ Noch 25 Minuten +++

Lange dauert es nicht mehr. In 25 Minuten schalten sich die Ampeln auf Grün und P1 beginnt. Welche 15 Fahrer schaffen es in den zweiten Qualifying-Abschnitt?

+++ Willkommen zum LIVETICKER +++

Hallo Freunde des Motorsports. Ab 15 Uhr steigt auf dem Red Bull Ring in Spielberg das Qualifying zum ersten Formel-1-Rennen der Saison. Wer schnappt sich die Pole Position?