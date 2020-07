Nach der erneuten Machtdemonstration von Lewis Hamilton beim Grand Prix in Spielberg sollen im Hause Mercedes auch personell Nägel mit Köpfen gemacht werden:

Weltmeister Hamilton soll möglichst schnell mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet werden. (SERVICE: Die Fahrerwertung)

"Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen da zu Potte kommen. Es ist schlichtweg zeitlich noch nicht ausgegangen", sagte Mercedes Team-Chef Wolff am Rande des Rennens in der Steiermark. Die Verlängerung bei Mercedes gilt dem Vernehmen nach nur noch als Formalie.

Hamilton steht bereits seit 2013 bei Mercedes unter Vertrag und konnte in dieser Zeit insgesamt sechsmal den WM-Titel gewinnen. Aktuell läuft sein Kontrakt noch Ende bis zum Ende des Jahres - ebenso wie der von Team-Kollege Valtteri Bottas.

Ferrari-Aufholjagd endet im Fiasko

Hamilton zeigte sich auch bei seinem Triumph während des zweiten Österreich-GP in weltmeisterlicher Form. Zweiter wurde Silberpfeil-Teamkollege Valtteri Bottas vor Max Verstappen (Red Bull).

Für Ferrari um Sebastian Vettel und Charles Leclerc war dagegen schon kurz nach dem Start das Rennen gelaufen - beide kollidierten und konnten nicht mehr weiterfahren.