Wieder starker Auftritt von Mercedes beim Qualifying zum zweiten Saison-Grand-Prix in der Formel 1 - nächstes Fiasko dagegen für Ferrari: (Das Rennen zum Nachlesen im TICKER)

In der durch Starkregen enorm beeinträchtigten Zeitenjagd im österreichischen Spielberg hat sich Weltmeister Lewis Hamilton die 89. Pole Position seiner Karriere gesichert. Der Brite verwies Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) und den Spanier Carlos Sainz im McLaren auf Rang drei. (Formel 1: Großer Preis in Spielberg II am Sonntag ab 15.10 Uhr im LIVETICKER)

Vierter wurde Auftaktsieger Valtteri Bottas (Finnland) im zweiten Silberpfeil. (Das Qualifying-Ergebnis aus Spielberg)

Vettel und Ferrari erneut chancenlos

Erwartungsgemäß einmal mehr mit den vorderen Platzierungen nichts zu tun hatte Sebastian Vettel, der nur Zehnter wurde.

Der am Saisonende scheidende Ferrari-Pilot war wie schon beim ersten Großen Preis der Steiermark in der Vorwoche chancenlos. Einziger Trost: Im Gegensatz zum vergangenen Wochenende erreichte der Heppenheimer diesmal Q3 der zehn schnellsten Piloten und bezwang seinen Teamkollegen. (Rennkalender 2020 der Formel 1)

"Das Auto war nicht gut für Regen abgestimmt, es war unheimlich schwer, die Reifen zum Arbeiten zu bekommen. Der Sicht war für alle schwer, aber unter dem Strich waren wir nicht schnell genug, um den Speed mitzugehen, den die Jungs vorne hatten", zeigte sich Vettel enttäuscht bis resigniert.

"Wir versuchen alles zu geben und uns zu steigern", meinte der 35-Jährige mit Blick auf den Sonntag.

Leclerc scheidet vorzeitig aus

Umso bitterer für Ferrari: Vettels Teamkollege Charles Leclerc (Monaco), noch Überraschungszweiter im ersten Rennen, geht nur von Startplatz elf ins Rennen. Der Monegasse war in Q3 gescheitert und als Elfter ausgeschieden.

Am Samstag hatte der Regen am Vormittag eingesetzt und war immer heftiger geworden. Der Kurs stand an vielen Stellen unter Wasser, das dritte Training am Mittag wurde abgesagt. Zuvor war bereits das Rennen der Rahmenserie Formel 3 abgebrochen worden.