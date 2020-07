Jetzt ist er auf seine alten Tage tatsächlich noch einmal Vater geworden:

Mit 89 Jahren freut sich der frühere Formel-1-Strippenzieher Bernie Ecclestone zum nunmehr vierten Mal über Nachwuchs, worüber SPORT1 im April exklusiv berichtete. Seine 45 Jahre jüngere und dritte Ehefrau Fabiana Flosi brachte in schweizerischen Interlaken im Berner Oberland nun einen Sohn zur Welt.

Es ist der erste Stammhalter für Ecclestone nach bereits drei Töchtern - die älteste namens Deborah ist 65 Jahre alt - , zu der auch Tamara (36) und Petra (32) zählen.

Bemerkenswert: Der Engländer ist auch schon Großvater und Urgroßvater.

Ecclestones Sohn heißt ungewöhnlich

Der Ex-F1-Chef und seine Gattin hatten erst im April bekannt gegeben, Eltern eines Sohnes werden, der eigentlich in Brasilien, dem Heimatland seiner Mutter, das Licht der Welt erblicken sollte.

Doch wegen der Coronavirus-Pandemie blieben Ecclestone und Flosi in der Schweiz.

Sohn soll kein Rennfahrer werden

Wie die schweizerische Zeitung Blick schrieb, soll das Baby den ungewöhnlichen Namen Ace tragen.

"Ich bin so stolz", so Ecclestone. Nach Angaben der frischgebackenen Mutter "ging alles so problemlos. Nach 25 Minuten war die Geburt vorbei. Ich danke Gott." Mutter und Sohn seien wohlauf.

Der Multimillionär, Anfang 2017 als Formel-1-Promoter entlassen, will sein Kind allerdings nicht in einem Rennwagen sehen. Zuletzt hatte Ecclestone bei SPORT1 geäußert, sein Sohn solle lieber "Geschäftsmann" werden.

Ecclestone sorgt für Rassismus-Wirbel

Ecclestone war rund 40 Jahre lang Formel-1-Boss. 2017 wurde er durch den neuen Besitzer Liberty Media als Geschäftsführer abgesetzt.

Seit 2012 ist Ecclestone mit seiner dritten Ehefrau verheiratet und lebt mit ihr unter anderem auf einer Farm in der Nähe von Sao Paulo (Brasilien) und in einem Chalet in der Schweiz. Ende Oktober wird er 90 Jahre alt.

Zuletzt war Ecclestone wegen Rassismus-Aussagen in die Schlagzeilen geraten, war in diesem Zusammenhang auch von Mercedes-Pilot Lewis Hamilton heftig kritisiert worden.